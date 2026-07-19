Un blackout ha interessato Forte dei Marmi e Pietrasanta, causato da guasti alle linee elettriche. La mancanza di energia ha portato alla chiusura di una farmacia in zona Roma Imperiale. Per diverse ore sono stati segnalati problemi anche nelle telecomunicazioni, con numerosi allarmi attivi. Le autorità locali hanno lavorato per ripristinare il servizio, mentre non sono stati comunicati danni a persone o strutture. La causa precisa del guasto non è ancora stata resa nota.

Numerosi gli allarmi che hanno continuato a suonare per ore, ma si sono registrati problemi anche nelle telecomunicazioni. Il Comune di Forte dei Marmi fa sapere, attraverso i propri profili social, che il disservizio è causato da 5 diversi guasti nella rete a media tensione, e che gli operai dell’Enel si sono subito mossi per risolvere la criticità, anche attraverso il posizionamento di alcune power station, che permetteranno di alimentare le abitazioni fino alla riparazione dei guasti. Tanti i cittadini che sotto il post del Comune fortemarmino hanno espresso la propria rabbia per l’accaduto, e in particolare per la frequenza con cui questi guasti si verificano nel periodo estivo, segnato da un deciso aumento delle utenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Blackout a Forte dei Marmi e Pietrasanta: guasti alle linee elettriche, chiusa anche farmacia di Roma Imperiale

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