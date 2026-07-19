Biglietti più cari partita aperta La Cgil | Devono durare di più E la Uil | Incentivi insufficienti

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I prezzi degli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale rimangono invariati, ma le sigle sindacali Uil Toscana e Uil Trasporti Toscana definiscono l'intervento regionale insufficiente. Pur riconoscendo un confronto positivo, i rappresentanti sindacali chiedono che i biglietti durino di più, mentre criticano gli incentivi attuali come insufficienti. La discussione riguarda la possibilità di aumentare la durata degli abbonamenti e le misure di sostegno economico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’intervento della Regione per calmierare gli aumenti del trasporto pubblico locale, con gli abbonamenti trimestrali e annuali che non subiranno ritocchi, è "insufficiente" per Uil Toscana e Uil Trasporti Toscana "nonostante il confronto sia positivo". "La mitigazione, pur apprezzabile in sé, rimane una misura insoddisfacente e non costituisce un intervento risolutivo e di prospettiva", anche nell’ottica di realizzare "una mobilità pubblica realmente sostenibile e accessibile. Il trasporto pubblico, insieme alla sanità, rappresenta uno snodo cruciale del welfare che richiede stanziamenti di risorse importanti e i cui aumenti di costo non possono essere scaricati sulle persone – spiega il sindacato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

biglietti pi249 cari partita aperta la cgil devono durare di pi249 e la uil incentivi insufficienti
© Lanazione.it - Biglietti più cari, partita aperta. La Cgil: "Devono durare di più". E la Uil: "Incentivi insufficienti"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lidi, in Campania ombrelloni più cari del 6 per cento: Sorrento la località più costosa, Cilento più accessibileIn Campania, i prezzi degli ombrelloni sono aumentati del 6 per cento rispetto all’anno scorso, con un incremento del 24 per cento rispetto al 2021.

Stangata sui trasporti, biglietti più cari per tram e bus. Spiraglio per gli studentiIl costo dei biglietti di tram e autobus è aumentato, influendo sugli utenti del trasporto pubblico.

Temi più discussi: Biglietti più cari dei Mondiali 2026: finale, oltre 30.000 dollari, Argentina e non solo; Biglietti più cari, partita aperta. La Cgil: Devono durare di più. E la Uil: Incentivi insufficienti; Lombardia, biglietti dei treni e bus più cari: ma la vera sorpresa è come calcolano la soddisfazione; Nonostante i prezzi record dei biglietti, i Mondiali continuano ad attirare un pubblico numerosissimo.

biglietti più cari partitaBiglietti più cari, partita aperta. La Cgil: Devono durare di più. E la Uil: Incentivi insufficientiI fronti su cui intervenire urgentemente per la Cgil sono tre: l’efficienza con la realizzazione immediata di corsie preferenziali per garantire la puntualità, la lotta all’evasione per premiare il ... lanazione.it

Trasporti in Campania, biglietti più cari del 5,8%: aumento su treni, bus e traghetti, non per gli abbonamentiLa richiesta di ritocco è partita dagli operatori del trasporto marittimo, oltre che da associazioni di categoria e Comune di Napoli ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web