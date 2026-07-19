I prezzi degli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale rimangono invariati, ma le sigle sindacali Uil Toscana e Uil Trasporti Toscana definiscono l'intervento regionale insufficiente. Pur riconoscendo un confronto positivo, i rappresentanti sindacali chiedono che i biglietti durino di più, mentre criticano gli incentivi attuali come insufficienti. La discussione riguarda la possibilità di aumentare la durata degli abbonamenti e le misure di sostegno economico.

L’intervento della Regione per calmierare gli aumenti del trasporto pubblico locale, con gli abbonamenti trimestrali e annuali che non subiranno ritocchi, è "insufficiente" per Uil Toscana e Uil Trasporti Toscana "nonostante il confronto sia positivo". "La mitigazione, pur apprezzabile in sé, rimane una misura insoddisfacente e non costituisce un intervento risolutivo e di prospettiva", anche nell’ottica di realizzare "una mobilità pubblica realmente sostenibile e accessibile. Il trasporto pubblico, insieme alla sanità, rappresenta uno snodo cruciale del welfare che richiede stanziamenti di risorse importanti e i cui aumenti di costo non possono essere scaricati sulle persone – spiega il sindacato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biglietti più cari, partita aperta. La Cgil: "Devono durare di più". E la Uil: "Incentivi insufficienti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lidi, in Campania ombrelloni più cari del 6 per cento: Sorrento la località più costosa, Cilento più accessibileIn Campania, i prezzi degli ombrelloni sono aumentati del 6 per cento rispetto all’anno scorso, con un incremento del 24 per cento rispetto al 2021.

Stangata sui trasporti, biglietti più cari per tram e bus. Spiraglio per gli studentiIl costo dei biglietti di tram e autobus è aumentato, influendo sugli utenti del trasporto pubblico.

Temi più discussi: Biglietti più cari dei Mondiali 2026: finale, oltre 30.000 dollari, Argentina e non solo; Biglietti più cari, partita aperta. La Cgil: Devono durare di più. E la Uil: Incentivi insufficienti; Lombardia, biglietti dei treni e bus più cari: ma la vera sorpresa è come calcolano la soddisfazione; Nonostante i prezzi record dei biglietti, i Mondiali continuano ad attirare un pubblico numerosissimo.

Biglietti più cari, partita aperta. La Cgil: Devono durare di più. E la Uil: Incentivi insufficientiI fronti su cui intervenire urgentemente per la Cgil sono tre: l’efficienza con la realizzazione immediata di corsie preferenziali per garantire la puntualità, la lotta all’evasione per premiare il ... lanazione.it

Trasporti in Campania, biglietti più cari del 5,8%: aumento su treni, bus e traghetti, non per gli abbonamentiLa richiesta di ritocco è partita dagli operatori del trasporto marittimo, oltre che da associazioni di categoria e Comune di Napoli ... fanpage.it