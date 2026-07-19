Bellingham segna due gol in pochi minuti, aprendo la partita e scrivendo la sua storia personale. Mbappé, invece, raggiunge quota 10 gol in campionato e si conferma capocannoniere. Nel primo tempo, il portiere avversario riceve un voto 6, venendo lasciato spesso solo davanti agli attaccanti e riuscendo comunque a compiere alcuni interventi per limitare il punteggio.

FRANCIA, Maignan 6 - Viene lasciato solo in balìa degli attaccanti avversari e con qualche intervento riesce anche a evitare un passivo peggiore nel primo tempo., Malo Gusto 5 - Il fatto che dalla sua parte Rashford sia il meno incisivo, non lo assolve certo dalle colpe di una difesa della quale è parte integrante. Poi Watkins gli facilita il compito ma provoca un rigore con un intervento in ritardo su Spence e lì si chiude tutto., Dal 46' st Koundè sv., Konatè 5 - Dalle sue parti passeggiano un po' tutti, tra lui a Lacroix a parte qualche pallone passato tra loro in fase di costruzione dal basso, si sommano solo errori., Dal 1' st Upamecano 7 - Cambia immediatamente l'efficacia della fase difensiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bellingham in pochi minuti scrive la storia, Mbappè a quota 10 gol per ora è capocannoniere

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