Beba | Canto le imperatrici Quindi le donne

Con Imperatrice, Beba firma un album che è una dichiarazione di identità, libertà e Girl Power. A Novella 2000 racconta il suo percorso, il mondo del rap e il ruolo delle donne nella musica. Beba racconta a Novella 2000 il suo ultimo disco, Imperatrice. Un album, spiega la rapper, che vuole essere un manifesto, una dichiarazione di intenti. Quella di una donna che esprime al massimo la propria creatività, che è al culmine della propria potenza, che ha il suo spazio da abitare, che non chiede permesso, che sa chi è, che sa con chi parla, che sa dove vuole andare. Girl Power, in una parola. Una musicista nata a Torino, ma trapiantata a Roma, che all’inizio era mal tollerata dai rapper maschi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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