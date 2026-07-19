Bassani il conflitto arte-vita nell’apprendistato politico e letterario

Da ilmanifesto.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un libro raccoglie le testimonianze sul giovane scrittore e il suo percorso tra attività letteraria e impegno politico. Si concentra sugli incontri a Bologna e sulla militanza antifascista. Il testo è curato da due studiosi e approfondisce il rapporto tra le scelte artistiche e l’impegno civile durante il Novecento. La pubblicazione analizza anche il ruolo delle prime esperienze formative e il contesto storico in cui si sono sviluppate.

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Scrittori del Novecento Gli incontri decisivi a Bologna e la militanza antifascista: «Il giovane Bassani», a cura di Marco A. Bazzocchi e Paola Italia, Giorgio Pozzi Editore Scrittori del Novecento Gli incontri decisivi a Bologna e la militanza antifascista: «Il giovane Bassani», a cura di Marco A. Bazzocchi e Paola Italia, Giorgio Pozzi Editore Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Del fervido lavoro d’ordine storico-filologico ed ermeneutico che da anni viene svolgendo la Fondazione Giorgio Bassani è ulteriore testimonianza il volume collettaneo Il giovane Bassani Laboratorio Bassani 6 (a cura di Marco A. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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