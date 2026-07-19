Bassani il conflitto arte-vita nell’apprendistato politico e letterario

Notizia in breve

Un libro raccoglie le testimonianze sul giovane scrittore e il suo percorso tra attività letteraria e impegno politico. Si concentra sugli incontri a Bologna e sulla militanza antifascista. Il testo è curato da due studiosi e approfondisce il rapporto tra le scelte artistiche e l’impegno civile durante il Novecento. La pubblicazione analizza anche il ruolo delle prime esperienze formative e il contesto storico in cui si sono sviluppate.