Bassani il conflitto arte-vita nell’apprendistato politico e letterario
Un libro raccoglie le testimonianze sul giovane scrittore e il suo percorso tra attività letteraria e impegno politico. Si concentra sugli incontri a Bologna e sulla militanza antifascista. Il testo è curato da due studiosi e approfondisce il rapporto tra le scelte artistiche e l’impegno civile durante il Novecento. La pubblicazione analizza anche il ruolo delle prime esperienze formative e il contesto storico in cui si sono sviluppate.
Scrittori del Novecento Gli incontri decisivi a Bologna e la militanza antifascista: «Il giovane Bassani», a cura di Marco A. Bazzocchi e Paola Italia, Giorgio Pozzi Editore Scrittori del Novecento Gli incontri decisivi a Bologna e la militanza antifascista: «Il giovane Bassani», a cura di Marco A. Bazzocchi e Paola Italia, Giorgio Pozzi Editore Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Del fervido lavoro d’ordine storico-filologico ed ermeneutico che da anni viene svolgendo la Fondazione Giorgio Bassani è ulteriore testimonianza il volume collettaneo Il giovane Bassani Laboratorio Bassani 6 (a cura di Marco A. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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