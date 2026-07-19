Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Ballando con le Stelle svelato il primo nome bomba di settembre!

Temi più discussi: Ballando con le stelle 2026, il promo con Milly Carlucci realizzata con l'intelligenza artificiale divide il web; Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso sempre più vicina alla giuria; Al suo matrimonio Aurora Ramazzotti avrebbe dato un indizio su Ballando con le stelle; Mi è venuta voglia di un arancino e una birra prima della finale di Ballando con le stelle: non l’avessi mai fatto. Sono stata male tutta la notte: così Bianca Guaccero.

Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso sempre più vicina alla giuriaContinuano a rincorrersi le indiscrezioni sul futuro della giuria di Ballando con le Stelle. Dopo l'annuncio dell'addio di Selvaggia Lucarelli, nelle ultime settimane sono stati diversi i nomi accosta ... comingsoon.it

Ballando con le Stelle, spuntano i primi tre nomi: le riflessioni di Milly CarlucciBallando con le Stelle verso il ritorno: nuovi scenari per la giuria, il cast e lo show di Milly Carlucci. Ecco le ultime indiscrezioni. novella2000.it

Aumentano le probabilità di vedere Barbara d’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle. Fonte: Dagospia x.com

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