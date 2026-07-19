Il Manchester United è interessato a Calros Baleba e ha intenzione di acquistarlo. Il Brighton, detentore del cartellino, ha fissato il prezzo a 100 milioni di euro. Il club inglese continua a spingere per il trasferimento del giocatore, che ha mostrato volontà di trasferirsi. La trattativa si concentra sulla valutazione economica richiesta dal Brighton, mentre il Manchester United mantiene forte l’interesse per il centrocampista.

Manchester United, assalto totale a Calros Baleba: il Brighton chiede 100 milioni per il suo gioiello. Le ultime. Il Manchester United prosegue con decisione la propria campagna di rafforzamento a centrocampo. Dopo gli arrivi di Andrey Santos e Youri Tielemans e dopo aver definitivamente accantonato la pista Ederson, il club vuole aggiungere un altro elemento di alto livello alla mediana e sarebbe pronto a investire una cifra vicina ai 100 milioni di sterline. Il profilo individuato è quello di Carlos Baleba del Brighton, che avrebbe già manifestato la volontà di trasferirsi esclusivamente all’Old Trafford, come accaduto anche la scorsa estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Baleba Manchester United, volontà totale del giocatore: il Brighton alza il prezzo a 100 milioni

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