Una vettura danneggiata dalla grandine può richiedere riparazioni che variano dai 1.000 ai 4.000 euro, a seconda dell’entità dei danni alla carrozzeria. I temporali con grandine di grandi dimensioni sono sempre più frequenti in Italia, soprattutto durante l’estate, e colpiscono diverse aree del paese. La grandine può provocare ammaccature e rotture superficiali che richiedono interventi di riparazione o sostituzione di parti della carrozzeria.

Se un tempo le grandinate erano un evento abbastanza raro, per di più limitato a ristrette aree geografiche italiane, oggi i temporali con chicchi di grandine grossi come palline da golf sono qualcosa che può accadere praticamente ovunque in Italia, specialmente in estate in seguito ai cosiddetti temporali di calore. Il problema di questi temporali, e delle grandinate che portano con sé, è che sono praticamente imprevedibili e danno pochissimo tempo per mettersi al riparo. Trovarsi con l'auto crivellata di colpi dalla grandine, quindi, è una sorpresa amara che sempre più italiani devono affrontare. Ma quanto costa riparare i danni della grandine? A questa domanda il carrozziere risponderà sempre, ovunque in Italia, con un dolorosissimo "dipende". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto danneggiata dalla grandine: quanto costa riparare la carrozzeria

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