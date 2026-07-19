Atletica entrambi stanno volando nei 100 metri con ottimi tempi Virtus Paganelli e Tarozzi | ecco i nuovi figli del vento

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due atleti dell’Emilia Romagna hanno stabilito nuovi record societari e regionali nei 100 metri. Filippo Paganelli e Emanuele Tarozzi hanno ottenuto tempi che migliorano le prestazioni precedenti, confermando la crescita dello sprint nella regione. Entrambi sono attualmente tra i più veloci nelle competizioni nazionali, contribuendo a mettere in evidenza il livello competitivo delle società di atletica locali.

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Un doppio risultato di assoluto rilievo illumina la velocità dell’ Emilia Romagna: Filippo Paganelli ed Emanuele Tarozzi hanno firmato due prestazioni che riscrivono i primati societari e regionali confermando il grande momento dello sprint virtussino. Nuovo record societario per Filippo Paganelli: a Foligno ha corso i 100 metri in 10“35, tempo che rappresenta il nuovo prmato della Virtus Emilsider. Una prova di forza, eseguita con grande maturità tecnica, che consolida la crescita dell’atleta e lo proietta tra i migliori sprinter italiani della stagione. Record regionale Under 20 per Emanuele Tarozzi a Donnas, un paio di giorni dopo: ha fermato il cronometro nella gara dei 100 a 10“40 stabilendo il nuovo record regionale Under 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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