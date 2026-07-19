Due atleti dell’Emilia Romagna hanno stabilito nuovi record societari e regionali nei 100 metri. Filippo Paganelli e Emanuele Tarozzi hanno ottenuto tempi che migliorano le prestazioni precedenti, confermando la crescita dello sprint nella regione. Entrambi sono attualmente tra i più veloci nelle competizioni nazionali, contribuendo a mettere in evidenza il livello competitivo delle società di atletica locali.

Un doppio risultato di assoluto rilievo illumina la velocità dell’ Emilia Romagna: Filippo Paganelli ed Emanuele Tarozzi hanno firmato due prestazioni che riscrivono i primati societari e regionali confermando il grande momento dello sprint virtussino. Nuovo record societario per Filippo Paganelli: a Foligno ha corso i 100 metri in 10“35, tempo che rappresenta il nuovo prmato della Virtus Emilsider. Una prova di forza, eseguita con grande maturità tecnica, che consolida la crescita dell’atleta e lo proietta tra i migliori sprinter italiani della stagione. Record regionale Under 20 per Emanuele Tarozzi a Donnas, un paio di giorni dopo: ha fermato il cronometro nella gara dei 100 a 10“40 stabilendo il nuovo record regionale Under 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica, entrambi stanno volando nei 100 metri con ottimi tempi. Virtus, Paganelli e Tarozzi: ecco i nuovi figli del vento

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Athletics: Both are flying in the 100 meters with excellent times. Virtus, Paganelli, and Tarozzi: here are the new children of the wind.A double result of absolute importance highlights the speed of Emilia Romagna: Filippo Paganelli and Emanuele Tarozzi signed two ... sport.quotidiano.net