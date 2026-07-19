ASCOLTI TV 18 LUGLIO 2026 | LA PIROTECNICA FRANCIA-INGHILTERRA CIAO DARWIN LA PROMESSA IL GIALLO DI RAI2

La partita tra Francia e Inghilterra ha registrato 4 milioni di telespettatori, risultando il programma più visto della serata. Su Rai2, il film “Ciao Darwin” ha totalizzato 1,8 milioni di spettatori. La serie “La Promessa” ha raggiunto 1,2 milioni, mentre il giallo in seconda serata ha attirato 950 mila persone. Su altri canali, il programma di approfondimento politico ha totalizzato circa 600 mila spettatori.

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