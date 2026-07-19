Arezzo ha avviato numerosi lavori stradali che stanno causando chiusure e deviazioni. Le vie interessate sono state annunciate tramite comunicati ufficiali, invitando i cittadini a usare navigatori e app di mappatura per evitare disagi. Le chiusure riguardano diverse arterie principali e secondarie, con variazioni nei percorsi di transito. Le autorità hanno indicato che i lavori proseguiranno durante tutta l’estate, complicando gli spostamenti e richiedendo attenzione ai percorsi alternativi.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo L’estate ad Arezzo porta il caldo, le ferie e quel tradizionale passatempo cittadino chiamato “indovina dove hanno chiuso la strada oggi”. Da lunedì 20 luglio partono infatti nuove modifiche alla viabilità in diverse zone del territorio comunale. Un programma ricco di divieti di sosta, restringimenti, semafori temporanei e movieri, figure mitologiche che compaiono all’improvviso lungo le strade e decidono chi passa, chi aspetta e chi ha il tempo di ripensare alle proprie scelte di vita. Via Romana, due giorni senza sosta Da lunedì 20 a martedì 21 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30, scatterà il divieto di sosta con rimozione sul lato dei numeri pari di via Romana, dal civico 196 al civico 196C. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, l’estate dei cantieri: per attraversare la città servirà il navigatore spirituale

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