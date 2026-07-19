Andrea Delogu vive in una casa con una vista da sogno su San Pietro ma dietro il suo sorriso si nasconde un dolore immenso

Andrea Delogu, nota conduttrice televisiva, ha partecipato alla prima puntata di Tim Summer Hits, affiancando Carlo Conti. La serata ha visto esibizioni di vari artisti e la presentazione di grandi hit estive. La conduttrice vive in una casa con vista su San Pietro. Dietro il suo sorriso si nasconde un dolore personale.

Andrea Delogu torna protagonista dell’estate televisiva italiana con la prima puntata del Tim Summer Hits, affiancando Carlo Conti in una serata di musica, ospiti e grandi hit destinate ad accendere il palinsesto estivo. Ma oltre al suo volto ormai familiare sul piccolo schermo, c’è un lato più privato e intimo della conduttrice che merita di essere scoperto: la sua casa romana, luminosa, ricca di personalità e impreziosita da una vista mozzafiato sulla Cupola di San Pietro. Un dettaglio che non è solo un vezzo estetico, ma racconta molto del percorso di vita di una donna che ha costruito la propria identità tra televisione, radio, teatro e letteratura, portando sempre con sé il peso e la forza delle proprie radici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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