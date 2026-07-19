Nonostante le nuove foto di Arisa abbiano ricevuto migliaia di apprezzamenti, alcuni utenti hanno scritto commenti offensivi sul suo aspetto. La cantante ha condiviso immagini che mostrano il suo volto e il suo corpo, ma ha ricevuto anche insulti e parole dure. Nessuna azione legale è stata annunciata.

Le nuove foto di Arisa conquistano migliaia di ammiratori, ma scatenano anche messaggi molto duri. La cantante finisce nuovamente bersaglio dei giudizi sul corpo. Leggi anche: Non c’è pace per Arisa, nuovi insulti gravissimi per il suo dimagrimento e la dieta che non convince: gli attacchi Arisa torna al centro dell’attenzione dopo aver pubblicato una serie di fotografie che raccontano una nuova fase della sua immagine. La cantante appare sicura, sorridente e perfettamente consapevole del cambiamento estetico mostrato negli ultimi mesi sui propri profili social. Le immagini hanno rapidamente raccolto numerose reazioni, trasformando ancora una volta il suo aspetto fisico in argomento di discussione pubblica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ancora insulti squallidi ad Arisa: lei pubblica delle foto meravigliose, ma gli utenti le scrivono messaggi bruttissimi

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