La Francia si prepara a salutare Didier Deschamps dopo 14 anni alla guida della nazionale. La conclusione del suo mandato arriva con un'altra delusione, segnando la fine di un lungo percorso nel calcio internazionale. Durante il suo periodo, il bilancio si presenta con risultati alterni, e l’addio è atteso tra pochi giorni. La sua presenza sulla panchina ha rappresentato un’epoca lunga, che si chiude con un bilancio di successi e insuccessi.

Didier Deschamps e la Francia si diranno addio tra qualche giorno dopo ben 14 anni di permanenza del tecnico sulla panchina Bleus. Nel calcio, un'era geologica. Ma in questo periodo la Francia ha rispettato le aspettative? La risposta, al netto di un Mondiale vinto, è un laconico no. Sarebbe tuttavia poco corretto ridurre tutto al mero conteggio dei trofei, perché comunque l'impronta di Deschamps sulla storia dei galletti è chiara e rimarrà chiara, nel bene e nel male., La Spagna ha regalato la Francia al ct francese, la Spagna gliela ha tolta: l'ultima partita del suo predecessore sulla panchina transalpina, Laurent Blanc, fu Spagna-Francia 2-0. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Adieu Didier, la Francia chiude l'era Deschamps con un'altra delusione: il bilancio chiaroscuro dei 14 anni del ct Bleus

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