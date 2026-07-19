acca presidio a campi merci portate da prato

Il presidio dei Sudd Cobas davanti al magazzino Acca a Seano, in via Copernico, continua nonostante la possibilità che presto intervenga la forza pubblica. Gli ex operai sono a conoscenza di un decreto del tribunale di Pisa che autorizza il recupero delle merci da parte delle aziende cinesi. La situazione rimane in attesa di sviluppi legali e di eventuali interventi delle autorità. Nessuna informazione ufficiale sulla data di intervento delle forze dell’ordine è stata comunicata.

Prato, 19 luglio 2026 – ??????ll presidio dei Sudd Cobas a Seano, davanti al magazzino Acca in via Copernico, va avanti anche se gli ex operai sono consapevoli che prima o poi arriverà la forza pubblica per restituire le merci alle ditte cinesi che hanno ottenuto dal tribunale di Pisa il decreto. Ieri, un altro picchetto è scattato al magazzino di via Leonardo da Vinci n.25 a Campi Bisenzio, al confine con Prato, davanti a uno dei magazzini in cui è stata trasferita una parte della merce dislocata in via Valdagno a Prato. Il magazzino . “Il magazzino di via Valdagno - spiegano i Sudd Cobas in una nota - è stato il primo ad essere svuotato di merce, prima dell’inizio dello sciopero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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