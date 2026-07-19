Abbigliamento Trombetta giù il bandone | Abitudini cambiate Ora domina l’online

Notizia in breve

Dopo oltre sessant'anni di attività, il negozio di abbigliamento Trombetta in piazza Dalmazia ha chiuso definitivamente i battenti. La titolare, che aveva gestito l’attività insieme al marito e poi da sola, ha deciso di lasciare, evidenziando un cambiamento nelle abitudini di acquisto, sempre più orientate all’online. La chiusura segna la fine di un punto di riferimento per molte generazioni di clienti fiorentini.