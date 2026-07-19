Abbigliamento Trombetta giù il bandone | Abitudini cambiate Ora domina l’online
Dopo oltre sessant'anni di attività, il negozio di abbigliamento Trombetta in piazza Dalmazia ha chiuso definitivamente i battenti. La titolare, che aveva gestito l’attività insieme al marito e poi da sola, ha deciso di lasciare, evidenziando un cambiamento nelle abitudini di acquisto, sempre più orientate all’online. La chiusura segna la fine di un punto di riferimento per molte generazioni di clienti fiorentini.
Una vita dietro il bancone, prima al fianco del marito e poi da sola, fino alla decisione più difficile: abbassare definitivamente la saracinesca. Dopo oltre mezzo secolo di attività chiude lo storico negozio di abbigliamento Trombetta di piazza Dalmazia, punto di riferimento per intere generazioni di fiorentini. "Questa attività nasce circa settant’anni fa come sartoria in via Reginaldo Giuliani – racconta Elia Bianchi –. Poi ci siamo trasferiti qui, in piazza Dalmazia, dove siamo rimasti per 52 anni. Mio marito Angelo Trombetta l’aveva aperta con tanta passione. Dopo la sua scomparsa, nel 1989, ho continuato a portarla avanti da sola". La scelta di chiudere arriva dopo anni sempre più difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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