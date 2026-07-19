A che ora la F1 su TV8 oggi GP Belgio 2026 | programma gara differita in chiaro

Il Gran Premio del Belgio di F1 si disputerà alle ore 15:00 di domenica 19 luglio. Il Circus vivrà il decimo dei suoi ventidue appuntamenti stagionali nel circuito di Spa-Francorchamps, oggi giustamente ritenuto uno dei più spettacolari su piazza. Un tempo, la fama dell’impianto era invece completamente diversa. Negli anni ’60, in particolare, era ritenuto pericolosissimo. LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL BELGIO DI F1 DALLE 15.00 In quell’epoca, quando anche le dinamiche regolamentari erano differenti, il GP del Belgio era generalmente quello con meno partenti in assoluto. Difatti, la versione originaria di Spa-Francorchamps (che misurava oltre 14 km ed era interamente stradale ) incuteva timore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1, GP BARCELLONA 2026, orari TV

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Oggi festeggio 7 anni a #Bruxelles. Quale occasione migliore per tifare per il #Belgio tra qualche ora? Sarà difficile, impossibile, ma tra Davide e Golia ho sempre avuto simpatia per il primo. Speriamo che in caso di sconfitta Usa, #Trump si limiti a twittare.. # x.com

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