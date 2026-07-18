Weekly Beasts

Da ilpost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro fotografie mostrano momenti di vita familiare tra animali: un cucciolo di vigogna vicino alla madre, due cuccioli di ghepardo nati ad aprile che giocano con una palla, tre pulcini in una fattoria tedesca e una mucca che si prende cura del suo vitello pulendogli il muso.

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Ci sono diversi momenti di vita familiare tra le fotografie di animali di questa settimana: un cucciolo di vigogna accanto alla madre; due cuccioli di ghepardo — nati ad aprile insieme ad altri quattro fratelli — che giocano con una palla; tre pulcini che zampettano in una fattoria tedesca e una mucca che pulisce il muso del suo vitello. Tra le altre immagini: un paesaggio della riserva naturale di Changtang, dove pascolano antilopi tibetane, un capriolo che corre in un campo e una farfalla al Butterfly World di Adalia, un parco tropicale dedicato alle farfalle che ospita numerose specie esotiche. A Cap d'Agde c'è chi va per stare... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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