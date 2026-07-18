"Salvatemi. Regalo ossigeno, regalo ombra: non mi tagliare". E’ questo il messaggio che ieri mattina appariva in alcuni cartelli posizionati sul tronco degli alberi di viale Trento (lato sud) che rischiano di essere abbattuti e per i quali i residenti della zona protestano da settimane. Un’azione di protesta ampia, che ha coinvolto Pesaro ma anche Fano, dove alcuni cartelli molto simili sono apparsi anche sui tronchi di alcuni alberi della zona mare, riaccendendo il dibattito sulla gestione del verde pubblico in città. La protesta pesarese nasce da una mobilitazione delle persone che abitano in quel tratto di viale Trento (da via Rosselli a viale Verdi) e che non si rassegnano al possibile progetto di abbattimento di circa una ventina di alberi ad alto fusto posizionati ai lati della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Viale Trento in trincea. Volantini per gli alberi. Ma Aspes rassicura: "Sono solo attenzionati"

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