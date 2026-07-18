Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 18 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e i due sensi di marcia. La viabilità nella zona risulta rallentata, secondo le informazioni fornite dalla regione Lazio.

Astral infomobilità un saluto un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna ode tra Pontina e due sensi per traffico intenso sulla litoranea Lido di Ostia e Ardea mentre sulla Nettunense segnaliamo code per incidente all'altezza di Anzio in direzione Aprilia che così a tratti tra Aprilia e Campo di Carne in direzione trasporto pubblico da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro a treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi in cui termine previsto per il 30 agosto in alternativa possibile la vicina stazione Ottaviano mentre per le ferrovie regionali sulla ferrovia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:40Alle 18:40 di venerdì, sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, si registrano code e rallentamenti.

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