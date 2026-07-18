Un terremoto di forte intensità ha colpito il Venezuela, causando oltre 5.000 morti e più di 16.700 feriti. Centinaia di edifici sono crollati e più di 128.000 famiglie sono state assistite. Da quando è avvenuto, sono state registrate circa 1.300 scosse di assestamento, contribuendo alla devastazione della regione. La situazione rimane critica, con le operazioni di soccorso ancora in corso.

Cinquemilasessantanove vittime, migliaia di feriti, centinaia di edifici crollati e oltre 1.300 scosse di assestamento. Il Venezuela continua a fare i conti con una delle peggiori tragedie naturali della sua storia recente. Sale ancora il bilancio del devastante doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dal governo, le vittime accertate sono 5.069, mentre i feriti hanno raggiunto quota 16.740. Le squadre di emergenza sono riuscite a trarre in salvo 6.462 persone, ma l’emergenza umanitaria resta di proporzioni gigantesche. I numeri raccontano una catastrofe senza precedenti. Le autorità hanno assistito finora 128. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Venezuela, il terremoto della devastazione: oltre 5.000 morti, 16.740 feriti e più di 128 mila famiglie assistite

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Venezuela Doublet Quake Tremors Detected 14,000km Away In India!

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