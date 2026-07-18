Un tifoso ha appena firmato diverse magliette durante un evento nel centro di Valles, in Alto Adige. Dopo aver concluso la sessione di autografi, si è seduto con le gambe stanche, sotto il sole intenso. L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo tra i partecipanti.

dall’inviato Gianmarco Marchini VALLES (Bolzano) Ha appena finito di firmare una processione di magliette. Le gambe stanche dall’allenamento, il sole altissimo su Valles. Ma Santi Castro sa che ad aspettarlo, in un angolo più defilato del campo, c’è un tifoso speciale: e allora lo raggiunge. "Tu sei la mia forza". E’ Santi che lo dice a lui. Lui è Andrea Gualandi, ha quarantasei anni e da quando ne aveva diciannove la sua vita è drammaticamente cambiata: il destino gli è entrato a gamba tesa. L’auto che finisce dentro un fosso, lo schianto, interminabili giorni di coma, da cui il ragazzo di Ozzano si risveglia disabile al cento percento. "Il Bologna è la sua ragione di vita", spiega Lucia Ramosi, la zia che ha trasmesso ad Andrea la passione per il rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un tifoso molto speciale. Castro abbraccia Andrea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piccolo tifoso piange in mondovisione per l'Uzbekistan: Cannavaro lo abbraccia in allenamentoUn bambino, tifoso dell'Uzbekistan, ha pianto in diretta mondiale dopo la sconfitta contro la Colombia, con il punteggio di 3-1.

Torneo della Montagna: il calciatore granata è molto amico di Garà, numero 10 del team di Lombardo. Ecco tutti i i risultati degli Amatori. Il Casina ha un tifoso davvero speciale: Libutti: "In questo torneo si respira il calcio genuino»Nel terzo turno degli Amatori, il Casina ha un tifoso molto speciale: Libutti, che ha commentato come nel torneo si respiri un calcio genuino.