un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

A Bolzano, fino al 31 luglio, si svolge il festival Bolzano Danza, dedicato al balletto contemporaneo. L'evento presenta artisti internazionali e propone un programma ricco di prime e anteprime di nuove tendenze nel settore della danza. Sono previste numerose esibizioni che coinvolgono diversi stili e tecniche, con un focus sulle innovazioni nel balletto contemporaneo. L'iniziativa si svolge nel centro della città, attirando pubblico e professionisti del settore.

A l via uno dei festival di punta del balletto contemporaneo, con artisti internazionali: Bolzano Danza invade la città fino al 31 luglio con un palinsesto denso di prime e anticipazioni delle nuove tendenze del mondo, sempre vivace, della danza. Concerti da non perdere: gli artisti internazionali in Italia quest’estate X Leggi anche › La mostra “Italia Settanta” a Gorizia e gli altri eventi da non perdere Fidel: storia di un leader. L’uomo che sfidò il secolo invita a riflettere sulla figura del rivoluzionario cubano e sulla sua eredità politica e culturale, non tralasciando la sfera più privata. A Jesi (Ancona), fino al 22 novembre 2026. Tanti i concerti nel cartellone di Orbetello Piano Festival, fino al 6 agosto 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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