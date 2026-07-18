un nuovo canale whatsapp per aiutare i cittadini del comune di talla

È stato attivato un nuovo canale WhatsApp per i residenti del comune di Talla. Il servizio permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi locali, informazioni sul territorio e supporto per emergenze o necessità quotidiane. La comunicazione avviene tramite messaggi diretti, offrendo un metodo rapido e diretto per rimanere in contatto con le autorità comunali. La piattaforma mira a facilitare l’accesso alle notizie e ai servizi offerti dal municipio.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Un nuov o canale whatsapp per aiutare i cittadini del comune di Talla. “Ducci: “Un modo per rimanere informati su quello che accade, per aiutare a vivere il territorio, ma anche un supporto semplice ma efficace per la vita quotidiana, comprese le emergenze”. Informazioni su scadenze, pagamenti, chiusure di uffici, ma anche eventi, manifestazioni e protezione civile. Il nuovo canale WhatsApp attivato dal Comune di Talla è tutto questo e molto di più. Talla è un comune “accessibile”, come lo ha definito la Sindaca Ducci che, di recente, è stata nominata nella consulta della scuola per la montagna di Anci Toscana. “Un canale necessario, perché non sempre si può accedere al sito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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