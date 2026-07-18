Un bambino che resta in aula ma non impara è comunque un disperso l’appello del CNDDU | Restituire dignità a chi fatica prima che sia troppo tardi

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino che si trova in aula ma non acquisisce alcuna competenza viene definito un disperso. Il CNDDU sottolinea come sia necessario intervenire prima che questa condizione diventi irreversibile, puntando a “restituire dignità” a chi fatica a imparare. Mentre il tasso di dispersione scolastica implicita si ferma al 6,3%, il presidente del coordinamento chiede di fare un passo avanti nel sistema educativo.

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Mentre i riflettori si accendono sul dato storico della dispersione scolastica implicita scesa al 6,3%, il Presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, Romano Pesavento, invita il Paese a compiere un ulteriore salto di qualità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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