Un bambino che resta in aula ma non impara è comunque un disperso l’appello del CNDDU | Restituire dignità a chi fatica prima che sia troppo tardi
Un bambino che si trova in aula ma non acquisisce alcuna competenza viene definito un disperso. Il CNDDU sottolinea come sia necessario intervenire prima che questa condizione diventi irreversibile, puntando a “restituire dignità” a chi fatica a imparare. Mentre il tasso di dispersione scolastica implicita si ferma al 6,3%, il presidente del coordinamento chiede di fare un passo avanti nel sistema educativo.
Mentre i riflettori si accendono sul dato storico della dispersione scolastica implicita scesa al 6,3%, il Presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, Romano Pesavento, invita il Paese a compiere un ulteriore salto di qualità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Post stupendo! Ogni frase potrebbe essere approfondita per pagine e pagine. Non è semplicistico, è reso digeribile. Uno parecchio buono pare dicesse che se non sai spiegarlo a un bambino non l’hai capito. Ecco, qui c’è uno che l’ha capita molto chiarame x.com
Quando una diagnosi arriva in famiglia, cambia la vita di tutti. Anche di chi resta a casa. Sono i siblings: i fratelli e le sorelle dei bambini e ragazzi in cura al Centro Maria Letizia Verga. Vivono la malattia da vicino, spesso in silenzio, tra scuola, amici e la pa facebook