Un bambino che resta in aula ma non impara è comunque un disperso l’appello del CNDDU | Restituire dignità a chi fatica prima che sia troppo tardi

Mentre i riflettori si accendono sul dato storico della dispersione scolastica implicita scesa al 6,3%, il Presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, Romano Pesavento, invita il Paese a compiere un ulteriore salto di qualità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Post stupendo! Ogni frase potrebbe essere approfondita per pagine e pagine. Non è semplicistico, è reso digeribile. Uno parecchio buono pare dicesse che se non sai spiegarlo a un bambino non l’hai capito. Ecco, qui c’è uno che l’ha capita molto chiarame x.com