Un calciatore è stato ufficialmente trasferito in una nuova squadra, firmando un contratto di quattro anni. La società ha annunciato l’acquisto senza specificare i dettagli economici. Un altro club ha comunicato la cessione di un giocatore a un club straniero, senza rivelare il costo del trasferimento. Inoltre, un'operazione di prestito coinvolge due squadre di serie A, con durata di un anno. Le trattative sono in corso per altri trasferimenti ancora non definiti.

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