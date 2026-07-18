Ucraina Salvini | Non sono preoccupato da invasione carri armati sovietici

Salvini ha dichiarato di non essere preoccupato dall’eventuale invasione di carri armati sovietici, affermando che il vero rischio per l’Italia e l’Europa risiede nell’immigrazione clandestina e nel fanatismo islamico. Ha sottolineato che bisogna impegnarsi per bloccare l’immigrazione irregolare e ha definito il fanatismo islamico come un problema globale. Nessun riferimento è stato fatto a specifici eventi militari o movimenti di truppe.

“ Il pericolo per l’Italia e l’Europa è la Russia? No. Sbaglierò, ma non sono preoccupato dall’invasione dei carri armati sovietici. Il pericolo per i miei figli è l’immigrazione clandestina che dobbiamo fare di tutto per bloccare e il fanatismo islamico che è il cancro del mondo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini, nel corso del suo intervento alla festa del Carroccio a Cisano Bergamasco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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