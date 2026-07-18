Donald Trump sarà presente alla finale della Coppa del Mondo allo stadio MetLife e consegnerà personalmente il trofeo al capitano della squadra vincitrice, accompagnato dal presidente della FIFA. L’evento si svolgerà tra la Spagna e l’Argentina. La sua presenza rappresenta una novità rispetto al protocollo tradizionale, dato che solitamente il trofeo viene consegnato da altre figure ufficiali. La decisione di coinvolgere Trump ha suscitato attenzione.

Che sarebbero stati “i suoi” Mondiali si era capito da tempo. Ora arriva la conferma plastica: Donald Trump sarà al MetLife Stadium per la finale tra Spagna e Argentina e, soprattutto, consegnerà personalmente il trofeo al capitano della squadra vincitrice, insieme a Gianni Infantino. Un gesto che rompe il protocollo FIFA, che negli ultimi anni prevedeva la consegna da parte del solo presidente della federazione. È il suggello di un torneo che, nel bene e nel male, è stato anche il Mondiale di Trump e Infantino. Il presidente sul palco della premiazione. L’immagine è forte: il capo della Casa Bianca che alza la coppa più ambita del calcio mondiale davanti a un pubblico globale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Trump consegnerà la coppa del Mondo rompendo il protocollo: la finale è già una partita di potere

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