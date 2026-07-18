Due attori protagonisti di un film prodotto da Ben Stiller sono stati intervistati tramite Zoom. Nel film, che sarà disponibile su Apple TV, parlano del rapporto tra sport e crescita personale, condividendo aneddoti e riflessioni sull'amicizia. La conversazione si è concentrata sul ruolo dello sport nel comprendere meglio sé stessi. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sui personaggi interpretati.

Aneddoti, maestri e la forza dell'amicizia. Abbiamo incontrato, via Zoom, i protagonisti del film targato Apple TV. Produce Ben Stiller. Cinema, sport e il fenomeno del momento, almeno in America. Diretto da Josh Greenbaum e scritto da Sean Clements, arriva su Apple TV+ The Dink (dal 24 luglio). Il film, prodotto tra gli altri dalla Red Hour Films di Ben Stiller, porta alla ribalta il pickleball, lo sport "cugino" del padel e del tennis che sta spopolando negli Stati Uniti. Protagonista della pellicola è Jake Johnson nei panni di Dusty, un ex talento del tennis in declino che, per salvare il suo circolo e ritrovare se stesso, si trova costretto a impugnare la racchetta dello sport che disprezza di più . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Dink, Jake Johnson e Mary Steenburgen: "Lo sport? Aiuta a capire chi sei"

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The Dink | Official Trailer (Jake Johnson & Mary Steenburgen, Apple TV 2026)

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IL TRAILER UFFICIALE DI THE DINK (2026) Ben Stiller, Jake Johnson reddit

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