The Dink Jake Johnson e Mary Steenburgen | Lo sport? Aiuta a capire chi sei
Due attori protagonisti di un film prodotto da Ben Stiller sono stati intervistati tramite Zoom. Nel film, che sarà disponibile su Apple TV, parlano del rapporto tra sport e crescita personale, condividendo aneddoti e riflessioni sull'amicizia. La conversazione si è concentrata sul ruolo dello sport nel comprendere meglio sé stessi. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sui personaggi interpretati.
Aneddoti, maestri e la forza dell'amicizia. Abbiamo incontrato, via Zoom, i protagonisti del film targato Apple TV. Produce Ben Stiller. Cinema, sport e il fenomeno del momento, almeno in America. Diretto da Josh Greenbaum e scritto da Sean Clements, arriva su Apple TV+ The Dink (dal 24 luglio). Il film, prodotto tra gli altri dalla Red Hour Films di Ben Stiller, porta alla ribalta il pickleball, lo sport "cugino" del padel e del tennis che sta spopolando negli Stati Uniti. Protagonista della pellicola è Jake Johnson nei panni di Dusty, un ex talento del tennis in declino che, per salvare il suo circolo e ritrovare se stesso, si trova costretto a impugnare la racchetta dello sport che disprezza di più . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
The Dink | Official Trailer (Jake Johnson & Mary Steenburgen, Apple TV 2026)
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New Girl • Italia. . Continua il battibecco a distanza tra Jake e Lamorne, questa volta è Johnson che risponde per le rime alle ultime dichiarazioni di Morris durante la promozione del suo film #TheDink su Apple TV+ a partire dal 24 luglio (qui potete recup facebook
IL TRAILER UFFICIALE DI THE DINK (2026) Ben Stiller, Jake Johnson reddit
Jake Johnson on Playing a Tennis Pro Turned Pickleball Convert in THE DINKTHE DINK follows a washed-up former tennis prodigy who has been reduced to coaching children at his father's suburban country club. The film debuted on Apple TV on July 24, with d ... broadwayworld.com
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