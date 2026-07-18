L’associazione che rappresenta la Nuova Ternana 1925 ha richiesto che il marchio della società venga donato al Comune. La richiesta arriva in un momento in cui si concentra l’attenzione sulla stagione sportiva, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La questione riguarda quindi la gestione e la proprietà del marchio, ma non sono state fornite informazioni su eventuali risposte o sviluppi futuri.

Per la Nuova Ternana 1925 è scattata la fase in cui divengono primari i normali aspetti riguardanti la stagione agonistica. Sarà da tenere d’occhio la data del 3 agosto, giorno in cui dovrebbe svolgersi il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti relativo alle iscrizioni e ai ripescaggi, in cui sarà formalmente definito l’organico della Serie D 202627. Il giorno stesso il Dipartimento Interregionale della stessa Lnd potrebbe pubblicare i gironi, all’esito della riunione del Direttivo di Lega. La Nuova Ternana 1925 sarà presumibilmente inserita nel girone umbro-toscano a cui ha preso parte l’Orvietana, oppure in quello che comprende società di Abruzzo, Molise, Lazio, Marche, Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, parla l’associazione: "Si doni il marchio al Comune"

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