In un'intervista al Messaggero, Antonio Tajani ha dichiarato che il governo non cadrà, respingendo le ipotesi di crisi politica. Ha affermato che il partito di appartenenza si considera l’erede di Berlusconi e ha criticato la sinistra, dichiarando che si deve rassegnare. Tajani ha affrontato vari temi, tra cui la stabilità del governo, la legge elettorale, la situazione economica e il caso Roggero, senza fornire dettagli specifici.

Dalla tenuta del governo al caso Roggero, dalla legge elettorale all’economica. In una lunga intervista al Messaggero Antonio Tajani fa il punto sui temi caldi dell’agenda politica. A cominciare dall’incidente sulle preferenze che ha scatenato le fantasie della sinistra sul voto anticipato. “ L’importante è che sia passata la legge elettorale. Le preferenze sono un dettaglio”. Il vicepremier e ministro degli Esteri la definisce “una tempesta in un bicchier d’acqua”. Tajani ha ricordato che si è trattato di “un voto non politico”. Nessun dramma, dunque. Al Senato l’emendamento verrà ripresentato?. “Maurizio Lupi vuole riproporre l’emendamento, si vedrà a tempo debito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Tajani: “Ma quale partito del pareggio, siamo gli eredi di Berlusconi. La sinistra si rassegni, la crisi di governo non ci sarà”

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