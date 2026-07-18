Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita

Durante il calciomercato estivo del 2026, la Juventus ha registrato diversi trasferimenti in entrata e in uscita. Le operazioni coinvolgono la prima squadra, la Juventus Next Gen, le squadre femminili e le formazioni giovanili Under 15, 16 e 17. Il tabellone mostra gli acquisti e le cessioni effettuate in questa sessione di mercato.

di Marco Baridon Tabellone calciomercato estivo Juve 2026: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juventus Next Gen, Women, Primavera e Under 15, 16 e 17. Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Juve del 2026. LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione) JUVENTUS. Acquisti: Boga (Nizza, R), Openda (Lipsia, R), Ekhator (Genoa, D), Celik (Roma, S), Arthur (Gremio, FP), Rugani (Fiorentina, FP), Douglas Luiz (Aston Villa, FP), Joao Mario (Bologna, FP), Rouhi (Carrarese, FP) Cessioni: Vlahovic (S), Kostic (S), Holm (Bologna, FP) JUVENTUS NEXT GEN.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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IDEE CHIARE NEL MERCATO DELLA JUVE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA

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