Un SUV pirata ha investito un ciclista e poi è fuggito. L’automobilista, dopo averlo superato, si è fermato, ha controllato e si è allontanato senza prestare soccorso. Il ciclista è rimasto a terra. Il Tribunale di Pesaro ha stabilito che il veicolo senza proprietario è responsabile dell’incidente e ha deciso un risarcimento di oltre 10 mila euro. Il Fondo delle vittime si occuperà di pagare.

Il suv lo supera, lui vola sull’asfalto. L’automobilista si ferma, scende, guarda cosa è successo e poi se ne va, lasciando il ciclista a terra. Ora il Tribunale di Pesaro ha stabilito che quel veicolo rimasto senza nome è responsabile dell’incidente e ha riconosciuto al ciclista un risarcimento di oltre 10.500 euro, a cui si aggiungono interessi e rivalutazione. L’incidente risale all’8 ottobre 2022, sabato mattina. Erano circa le 10,45 e il ciclista, 55enne, stava percorrendo Strada delle Regioni, in direzione Urbino-Pesaro, insieme ad altri appassionati. Arrivato all’altezza del chilometro 8+300, cadde durante il sorpasso di un suv scuro. L’auto non venne mai identificata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Suv pirata investe ciclista e scappa. Chi risarcisce? Il Fondo delle vittime

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