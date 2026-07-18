summer league la carica dei quattrocento

Oltre 400 giovani atleti hanno partecipato ai camp estivi di volley e basket organizzati dalla Valtellina Summer League, che si sono svolti tra fine giugno e inizio luglio in Valmalenco e Aprica. L’evento, promosso da Rixalto e ASC Sport, ha visto un’ampia partecipazione nella regione alpina, con un afflusso pacifico di partecipanti nelle quattro settimane di attività.

Gran successo per i camp estivi griffati Valtellina Summer League. Oltre 400 giovani atleti hanno invaso pacificamente la Valmalenco e Aprica nelle ultime due settimane del mese di giugno e nelle prime due del mese di luglio per partecipare ai camp di volley e basket della Valtellina Summer League, organizzati da Rixalto e da ASC Sport. Dopo il primo camp di basket, riservato ai più piccoli del minibasket, la terza settimana di giugno ha visto a Chiesa quasi 100 ragazze, al via del camp organizzato in partnership con la Volley Bergamo 1991, a Caspoggio oltre 40 ragazze, per il camp femminile di basket, e ad Aprica 40 ragazzi per il camp di basket, in collaborazione con Derthona Basket che ha avuto come "stella" l’ex giocatore NBA Yakhouba Diawara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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