Su Tv8 la seconda serata con il meglio delle hit dell' estate

Stasera alle 21.30 su Tv8 va in onda il secondo e ultimo appuntamento del RDS Summer Festival 2026, trasmesso in seconda serata. La programmazione presenta le esibizioni live delle principali tappe del tour estivo, con artisti come Anna, Chiello, Madame e Tommaso Paradiso. Il programma ripercorre le performance più significative del festival, offrendo un approfondimento sulle esibizioni musicali che hanno caratterizzato l'evento.

S econdo e ultimo appuntamento stasera 18 luglio, alle 21.30 su Tv8, con RDS Summer Festival 2026, il viaggio musicale tra le tappe più spettacolari del tour estivo RDS, con esibizioni live di Anna, Chiello, Madame, Tommaso Paradiso e tanti altri. Performance, backstage e atmosfere da festa per una serata piena di energia e tormentoni estivi da cantare a squarciagola. Anna dei record: il nuovo album dell’artista più ascoltata da due anni X Leggi anche › Anna Pepe, con il suo nuovo album, fa scoprire la moda anni Duemila a una generazione che non li ha vissuti RDS Summer Festival 2026 su Tv8, stasera 18 luglio le migliori esibizioni delle tappe di Monopoli e Iglesias. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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