stalking condominiale a correggio domiciliari per un 40enne

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking condominiale. La vicenda riguarda comportamenti molesti e minacce ripetute nei confronti di alcuni residenti, che avevano segnalato il problema alla polizia a fine giugno. L’indagine ha portato all’applicazione della misura cautelare, dopo che sono stati raccolti elementi che confermerebbero le condotte persecutorie. Il procedimento giudiziario prosegue per accertare l’entità delle molestie.