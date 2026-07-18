Stalking condominiale a Correggio domiciliari per un 40enne
Un uomo di 40 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking condominiale. La vicenda riguarda comportamenti molesti e minacce ripetute nei confronti di alcuni residenti, che avevano segnalato il problema alla polizia a fine giugno. L’indagine ha portato all’applicazione della misura cautelare, dopo che sono stati raccolti elementi che confermerebbero le condotte persecutorie. Il procedimento giudiziario prosegue per accertare l’entità delle molestie.
Correggio (Reggio Emilia), 18 luglio 2026 - Una vicenda già nota, portata alla ribalta a fine giugno dalla protesta di un gruppo di residenti in un quartiere residenziale appena fuori il centro storico di Correggio, per le aggressioni fisiche e minacciose ad opera di un uomo quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, denunciato per lesioni personali aggravate e atti persecutori, commessi con l'aggravante della recidiva reiterata a danno di numerosi condomini e vicini di casa. E ora l’autorità giudiziaria ha disposto pure gli arresti domiciliari in una struttura terapeutica. La vicenda era stata discussa in incontro in municipio, chiesto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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