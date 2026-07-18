Spionaggio iraniano nel Regno Unito? Il ruolo sempre più crescente degli intermediari criminali

Vahid Aberi, 39 anni, cittadino britannico-iraniano residente a Liverpool, è stato portato in tribunale a Londra. È accusato di aver fornito supporto a un servizio di intelligence straniero. La sua comparsa avviene nel contesto di indagini su attività di spionaggio che coinvolgono intermediari criminali. Il procedimento giudiziario prosegue per chiarire il ruolo di Aberi e le eventuali connessioni con reti di intelligence.

Vahid Aberi, 39 anni, cittadino britannico-iraniano residente a Liverpool, è comparso venerdì davanti alla Westminster Magistrates’ Court con l’accusa di aver assistito un servizio di intelligence straniero. Il Paese al quale si riferisce l’indagine è l’Iran, ha precisato la Metropolitan Police. L’uomo era stato arrestato il 15 luglio nella zona di Birmingham, mentre gli agenti dell’antiterrorismo hanno perquisito alcuni indirizzi a Birmingham e Liverpool. Aberi è stato rinviato in custodia cautelare e dovrà comparire davanti alla Old Bailey il prossimo 21 agosto. Le accuse devono ancora essere provate e l’imputato conserva naturalmente la presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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