Luciano Spalletti si è presentato al raduno della Juventus con una sottomaglia blu a maniche lunghe, nonostante il caldo. Si ipotizza che voglia coprire un tatuaggio sul braccio, che mostra un simbolo riconducibile allo scudetto. La scelta di indossare indumenti coprenti in una giornata calda ha alimentato le speculazioni sulla presenza del tatuaggio nascosto.

Tutti i nodi vengono al pettine. Tutti i tatuaggi hanno uno scotto da pagare. Lo sa bene Luciano Spalletti, che si è presentato al raduno della Juventus con una sottomaglia blu a maniche lunghe, nonostante le temperature piuttosto elevate. L’allenatore bianconero, infatti, al primo giorno di ritiro alla Continassa avrebbe deciso di nascondere il tatuaggio sull’avambraccio dedicato al terzo tricolore del Napoli. Spalletti scelse di farsi imprimere sulla pelle uno scudetto accompagnato dal numero 3 e la “N”, il logo del Napoli. Una promessa d’amore al popolo napoletano, all’indomani della conquista del tricolore, a 33 anni di distanza dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Spalletti a 40° con le maniche lunghe, vuole coprire il tatuaggio scudetto? A Napoli ne sono convinti e....

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