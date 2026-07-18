sono i mondiali sulla sirena quanti gol nel recupero

«At the buzzer!» È l'espressione usata negli Stati Uniti quando si celebra un canestro decisivo sulla sirena. L'Nba ha vissuto quest'anno uno dei più iconici, quando Anunoby ha deciso la gara 4 delle Finals regalando ai Knicks il 3-1 sugli Spurs. In Italia la chiamiamo 'zona Cesarini', espressione nata nel 1932 in onore di Renato Cesarini, autore del gol decisivo in Italia-Ungheria (3-2) dell'allora Coppa Internazionale. Gli americani vivono per i thriller risolti all'ultimo respiro e, in questi Mondiali, stanno vivendo una serie tv ad alta tensione, soprattutto nella fase ad eliminazione diretta. C'è ancora una finale da giocare che promette scintille, intanto il premio «buzzer beater» va ovviamente a Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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