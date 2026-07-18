Social in lutto è morta una delle tiktoker più famose | ha avuto un infarto fulminante era giovane ecco chi era

Da donnapop.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giovane tiktoker molto seguita sui social è morta per un infarto fulminante. Aveva pubblicato video sulla vita familiare e la sua morte ha suscitato dolore tra i follower. La influencer aveva pochi anni e la sua scomparsa è stata improvvisa. La notizia ha fatto il giro del web, lasciando sconvolti amici e fan. La ragazza era nota per i contenuti legati alla quotidianità, molto apprezzati dal pubblico.

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Il mondo dei social piange una protagonista molto amata del web italiano, una tiktoker diventata popolare grazie ai video che raccontavano i suoi divertenti momenti della quotidianità familiare. Leggi anche:  Tradisce la moglie in aereo, tiktoker lo riprende e il tradimento viene scoperto dalla donna: il VIDEO virale Una notizia improvvisa ha profondamente colpito il mondo dei social, suscitando dolore e incredulità tra migliaia di utenti. Una delle protagoniste più conosciute di TikTok è scomparsa dopo un improvviso arresto cardiaco avvenuto durante la notte. Negli ultimi anni la tiktoker aveva conquistato un pubblico vastissimo attraverso video spontanei, ironici e legati soprattutto alla quotidianità familiare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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