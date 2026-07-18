Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo essersi introdotto di notte in una camera d’albergo in Versilia, dove una famiglia di turisti danesi riposava. L’uomo ha tentato di abusare di una ragazza di 15 anni, palpeggiandola. La polizia è intervenuta e lo ha fermato sul luogo. La famiglia danese era presente in stanza al momento dell’episodio. L’arrestato è stato portato in caserma.

Si introduce di notte in una camera d’albergo dove una famiglia di turisti danesi sta dormendo, e palpeggia una quindicenne cercando poi di abusare di lei. Per questa ragione un 27enne fiorentino è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Teatro dell’accaduto è un hotel di Lido di Camaiore, località della Versilia dove l’autore dell’aggressione vive da qualche mese: è la notte fra giovedì e venerdì quando riesce ad introdursi abusivamente nella camera d'albergo occupata dalla famiglia composta da padre, madre e figlia minorenne. Una volta all'interno, l'uomo si introduce furtivamente nel letto della ragazzina, palpeggiandola e provando ad abusare sessualmente di lei. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Si introduce nella camera di turisti danesi in Versilia e cerca di abusare della figlia 15enne: arrestato fiorentino di 27 anni

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