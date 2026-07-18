Scoppiare gli assia caso | succede anche questo alle WSOP

Durante le WSOP, si sono verificati episodi di assi scoperti casualmente, creando situazioni sorprendenti. Le edizioni della serie sono caratterizzate da numerosi tornei e migliaia di partecipanti, portando a mani incredibili e incidenti imprevedibili. Le mani con assi scoperti a caso si sono ripetute nel corso degli anni, contribuendo a rendere le partite ancora più imprevedibili. Questi episodi sono stati registrati e spesso condivisi tra appassionati e media presenti agli eventi.

In ogni edizione delle World Series of Poker ci sono davvero tante storie da raccontare: parliamo sia di personaggi particolari che di mani assurde. D'altronde le WSOP hanno tanti tornei, migliaia di giocatori e quindi tantissimi colpi incredibili. Quello tra Askeland e Li deriva da una (grave) distrazione Uno degli aspetti più importanti per arrivare in fondo ai tornei è l'attenzione. Le maratone torneistiche distraggono e spesso basta un colpo per vanificare ore e ore giocate bene. Alle WSOP 2026 la mano tra Askeland e Li lo dimostra anche se poi ci si è messa di mezzo la sorte Quando si arriva nelle fasi calde di un torneo, tanti giocatori riescono a fare chips puntando sull'aggressività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scoppiare gli assi...a caso: succede anche questo alle WSOP

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