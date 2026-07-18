Un rappresentante dell'opposizione ha accusato il governo di modificare la legge elettorale per evitare di affrontare questioni come salari bassi, precarietà e lunghe liste d’attesa sanitarie. Durante un intervento, ha detto che il governo avrebbe paura di perdere e che queste modifiche servirebbero a distogliere l’attenzione dai problemi concreti dei cittadini. La critica si inserisce in un contesto di scontro politico tra le forze di maggioranza e opposizione.

Bologna, 18 luglio 2026 – “ Hanno paura di perdere ”. Elly Schlein alza il livello dello scontro con il Governo e accusa la destra di voler cambiare la legge elettorale per distogliere l’attenzione dai problemi reali del Paese: salari bassi, precarietà, caro-affitti e liste d’attesa infinite per le prestazioni sanitarie. Dalla Festa regionale dell’Unità di Sant’Ilario d’Enza, nel Reggiano, la segretaria del Pd rilancia l’iniziativa politica su lavoro, sanità, casa e sicurezza: “Più la destra cerca di farci parlare d’altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone”. Schlein è arrivata al Parco San Rocco per partecipare alla Festa dem e tenere un comizio, ma prima si è a lungo intrattenuta con i Giovani Democratici arrivati da tutta Italia per il campeggio nazionale “Rumore!”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schlein attacca Meloni: “Usa la legge elettorale per non parlare di salari bassi, precarietà e liste d’attesa infinite”

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ELLY SCHLEIN ATTACCA GIORGIA MELONI, MA SUOR ANNA ALFIERI LA SMASCHERA E LA UMILIA

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