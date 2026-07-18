Nemmeno l’arte lo salverà. Non quest’anno, almeno. Ma George Russell ci ha provato, cercando un appiglio, forse con un po’ di azzardo, e due giorni fa ha detto: "Guidare queste vetture è come provare a dipingere la Gioconda avendola di fianco: so cosa fare, ma sconfiggere vent’anni di automatismi inconsci è la vera sfida". Chi è la vera Gioconda nella psiche di George, la sua Mercedes o il suo compagno Kimi Antonelli? Che il campioncino italiano sia un capolavoro, beh, ormai lo sappiamo. E per milord Russell sta diventando sempre più dura da ingoiare. È la vita, George: c’è sempre chi va più veloce. Non è stato diverso a Spa, nelle qualifiche del GP del Belgio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell, la Gioconda e un'ossessione di nome Kimi: tutti i fantasmi nella testa di George

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