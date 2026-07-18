Russell la Gioconda e un' ossessione di nome Kimi | tutti i fantasmi nella testa di George
Due giorni fa, un pilota ha paragonato la sua sfida in pista alla creazione della Gioconda, sottolineando la difficoltà di cambiare decenni di automatismi inconsci. La frase evidenzia il confronto tra la complessità di guidare vetture moderne e l’arte di dipingere un capolavoro, suggerendo che anche l’ispirazione artistica non basta a superare le proprie abitudini radicate. Non si tratta di un tentativo di trovare conforto, ma di una consapevolezza sulla difficoltà di evolversi come piloti.
Nemmeno l’arte lo salverà. Non quest’anno, almeno. Ma George Russell ci ha provato, cercando un appiglio, forse con un po’ di azzardo, e due giorni fa ha detto: "Guidare queste vetture è come provare a dipingere la Gioconda avendola di fianco: so cosa fare, ma sconfiggere vent’anni di automatismi inconsci è la vera sfida". Chi è la vera Gioconda nella psiche di George, la sua Mercedes o il suo compagno Kimi Antonelli? Che il campioncino italiano sia un capolavoro, beh, ormai lo sappiamo. E per milord Russell sta diventando sempre più dura da ingoiare. È la vita, George: c’è sempre chi va più veloce. Non è stato diverso a Spa, nelle qualifiche del GP del Belgio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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