Ruggeri sta con Roggero e irrita la Costamagna | Mi vergogno per lui La replica la stende | sicuri che devo vergognarmi io?

Da secoloditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ruggeri si schiera con Roggero, scatenando l’ira di Luisella Costamagna che commenta: “Mi vergogno per lui”. La replica di Ruggeri arriva subito: “Sicuri che devo vergognarmi io?”. La vicenda riguarda il gioielliere Mario Roggero, coinvolto in un episodio che ha suscitato reazioni contrastanti. La discussione si è acceso tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico della controversia.

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Ruggeri dalla parte di Roggero scatena l’ira radical chic di Luisella Costamagna. Siamo alle solite: il dramma del gioielliere Mario Roggero, da ieri in cella a Bollate in esecuzione della condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, continua a far saltare i nervi a quella sinistra incapace di confrontarsi con la realtà senza ricorrere al catechismo ideologico e decisamente dalla memoria corta (e selettiva). Enrico Ruggeri dalla parte di Roggero scatena la reprimenda della Costamagna. In questo caso il terreno di scontro è X, e il duello vede protagonisti il cantautore Enrico Ruggeri e la giornalista Luisella Costamagna, fulgido esempio di quel conformismo progressista da Ztl che non tollera voci fuori dal coro allineato del mainstream. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Ruggeri sta con Roggero e irrita la Costamagna: “Mi vergogno per lui”. La replica la stende: sicuri che devo vergognarmi io?
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