Ruggeri si schiera con Roggero, scatenando l’ira di Luisella Costamagna che commenta: “Mi vergogno per lui”. La replica di Ruggeri arriva subito: “Sicuri che devo vergognarmi io?”. La vicenda riguarda il gioielliere Mario Roggero, coinvolto in un episodio che ha suscitato reazioni contrastanti. La discussione si è acceso tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico della controversia.

Ruggeri dalla parte di Roggero scatena l’ira radical chic di Luisella Costamagna. Siamo alle solite: il dramma del gioielliere Mario Roggero, da ieri in cella a Bollate in esecuzione della condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, continua a far saltare i nervi a quella sinistra incapace di confrontarsi con la realtà senza ricorrere al catechismo ideologico e decisamente dalla memoria corta (e selettiva). Enrico Ruggeri dalla parte di Roggero scatena la reprimenda della Costamagna. In questo caso il terreno di scontro è X, e il duello vede protagonisti il cantautore Enrico Ruggeri e la giornalista Luisella Costamagna, fulgido esempio di quel conformismo progressista da Ztl che non tollera voci fuori dal coro allineato del mainstream. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ruggeri sta con Roggero e irrita la Costamagna: “Mi vergogno per lui”. La replica la stende: sicuri che devo vergognarmi io?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump: «Meloni mi implorò la foto al G7, mi ha fatto pena. Non la voglio più come fan». La replica: «Io e l'Italia non imploriamo mai»Donald Trump ha dichiarato che Giorgia Meloni gli avrebbe implorato di scattare una foto insieme al G7, affermando di aver provato pena per lei e di...

Temptation Island, Soraya umilia Cristian: “Sta con me per convenienza”, la replica di luiNella seconda puntata di Temptation Island andata in onda il 1° luglio, si sono confrontati Soraya e Cristian.

Temi più discussi: Roggero condannato, Enrico Ruggeri interviene: scoppia polemica con Luisella Costamagna; Roggero, giustiziere influencer. L’ultimo post visto da 17 milioni di persone, follower raddoppiati; Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci, Leonardo Bonucci, Mattia Zaccagni: i vip si schierano con Roggero; Roggero, da Elisabetta Canalis a Emanuele Filiberto di Savoia e Melissa Satta: i vip dalla sua parte.

Roggero condannato, Enrico Ruggeri interviene: scoppia polemica con Luisella Costamagna x.com

Caso Roggero, parla il giudice Sabella: Ha avuto il minimo del minimo, ma ormai molti nel Paese confondono legittima difesa con diritto di vendetta reddit

Mojito e Roggero. La situazione del dibattito in Italia è grave, ma non è seriaEmis Killa, Simona Ventura, Melissa Satta, Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Salerno, Enrico Ruggeri, Leonardo Bonucci, Mattia Zaccagni (to be ... huffingtonpost.it

Roggero condannato, Enrico Ruggeri interviene: scoppia polemica con Luisella Costamagna1 minuto per la lettura (Adnkronos) – Il caso di Mario Roggero è complesso e controverso. Ha esordito così Enrico Ruggeri sul suo profilo X intervenendo sulla vicenda del gioielliere, detenuto da ie ... quotidianodelsud.it