Un video pubblicato online ha scatenato un caos tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. La clip mostra un gesto di Siino rivolto a Pili Stella, suscitando numerose reazioni. La vicenda è emersa dopo la chiusura estiva di Uomini e Donne, con il nome di Siino coinvolto in polemiche legate anche alla sua relazione con Debora Bragetti. La pubblicazione ha generato discussioni tra gli utenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti del video.

Non è la prima volta che si parla di Rosanna Siino dopo la chiusura estiva di Uomini e Donne. Il suo nome è stato al centro di polemiche, alcune delle quali legate al suo ex Alessio Pili Stella e alla nuova fidanzata Debora Bragetti. Ebbene, in queste ore è scoppiato un nuovo caso che, in men che non si dica, ha generato un certo sgomento sui social. Ieri, venerdì 17 luglio, è stato l’onomastico di Alessio e Rosanna ha compiuto un gesto che ha suscitato un certo clamore. Il gesto di Rosanna Siino in occasione dell’onomastico di Alessio Pili Stella. In queste ore, Rosanna Siino è finita nuovamente al centro dell’attenzione. Dopo la pubblicazione del suo libro, con annesse polemiche e critiche, la dama è finita nuovamente nel mirino a causa di un video. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Rosanna Siino compie un gesto verso Alessio Pili Stella: sul web è caos VIDEO

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