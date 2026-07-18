Roman Reigns ha dichiarato che Oba Femi deve ancora dimostrare di meritare un incontro con lui. Reigns ha spiegato che non sta evitando Femi, ma ritiene che il vincitore del King of the Ring non abbia ancora raggiunto i requisiti necessari per affrontarlo. La sua posizione riguarda il futuro della Bloodline e la sua carriera, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Roman Reigns non sta evitando Oba Femi. Semplicemente, ritiene che il vincitore del King of the Ring non abbia ancora fatto abbastanza per meritarsi un confronto con lui. Durante un’apparizione al Nightcap Podcast in occasione del Fanatics Fest, il “Tribal Chief” ha affrontato le continue speculazioni su un possibile match contro Oba Femi. Pur elogiandone il talento e il potenziale, Reigns ha sottolineato che il solo potenziale non basta per salire sul ring con una delle più grandi stelle della WWE: “Guardate, l’ho appena detto. Oba è ancora molto nuovo e ha tanto lavoro da fare”. Più che una critica, le parole di Reigns sono state un riconoscimento del percorso che, secondo lui, il giovane talento deve ancora compiere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Roman Reigns: “Oba Femi deve guadagnarsi un match con me” rivela il futuro della Bloodline e della sua carriera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WWE 14 July 2026 Roman Reigns Vs Oba Femi World Heavyweight Championship Match Highlights!

Notizie e thread social correlati

WWE: The Bloodline come babyface non convince, “Roman Reigns funziona meglio da heel?”La Bloodline, ora presentata come babyface, continua a dominare il main event di Raw, ma non tutti sono convinti che il gruppo stia funzionando nel...

WWE: Roman Reigns accoglie Jacob Fatu nella Bloodline, Eric André ne paga il prezzoDurante un episodio di RAW, l’attore e comico Eric André, presente in prima fila, è stato coinvolto in un incidente con il wrestler Jacob Fatu.

Temi più discussi: WWE: Brock Lesnar a SummerSlam, rivelati i piani originali; Brock Lesnar a SummerSlam, la WWE ha cambiato in corsa i piani; WWE: Brock Lesnar preme sull’acceleratore, sarà a Raw anche il 13 luglio; SummerSlam 2026, la prima divisione dei match nelle due notti.

I’ll see him in hell è la chiusura giusta per vendere Hell in a Cell. Oba Femi sembra davvero pronto per Brock Lesnar. #WWERaw x.com

WWE: Roman Reigns vs. Oba Femi a SummerSlam, perchè no?La scorsa notte la WWE ha annunciato i primi due grandissimi match per SummerSlam: Brock Lesnar vs. Oba Femi in un Hell in a Cell Match e Roman Reigns vs. Seth Rollins per il World Heavyweight ... spaziowrestling.it

Il piano estivo di Roman Reigns potrebbe favorire Oba FemiInvece, ha giurato di rimanere una presenza costante durante l´estate, offrendo alla WWE un campione combattivo in cima alla card. All´epoca, sembrava un impegno a rimanere attivo. Tuttavia, dopo ... worldwrestling.it