Roma tentazione Kessie | la Juventus ha una concorrente

Il centrocampista del Barcellona, Kessie, è nel mirino della Roma, che ha fatto un'offerta. La Juventus resta in corsa, con altre squadre pronte a inserirsi. Il direttore sportivo della squadra giallorossa e il responsabile dell’area tecnica sono alla ricerca di conferme. L’allenatore, attualmente in carica, potrebbe influenzare le trattative, mentre i dirigenti tengono sotto controllo la situazione. La trattativa si sviluppa tra più club e le decisioni potrebbero dipendere anche da eventuali cambi di allenatore.

I giallorossi provano l'affondo all'ivoriao, Carnevali e Massara restano vigili. Gasperini potrebbe essere l'ago della bilancia La Juventus ha beffato la Roma, assicurandosi le prestazioni di Zeki Celik, ora i giallorossi potrebbero rendere pan per focaccia, inserendosi nella corsa per Franck Kessie che proprio in questi giorni sta trattando con Massara e Carnevali il suo possibile ritorno in Italia. Il centrocampista ivoriano è dall’anno scorso che mostra la volontà di tornare inSerie A. La corsa all’ex Milan si complica. Kessie si è infatti da poco svincolato dall’Al Ahli, il club saudita in cui ha militato nelle ultime tre stagioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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