Ristoranti stabilimenti e porti | oltre 50 lavoratori irregolari tra Civitavecchia e Santa Marinella

Nella giornata di ieri, le forze di polizia hanno identificato oltre 50 lavoratori irregolari tra ristoranti, stabilimenti e porti nelle zone di Civitavecchia e Santa Marinella. L’operazione ha coinvolto il personale del Comando Provinciale di Roma, che ha effettuato controlli mirati per verificare la regolarità delle assunzioni. Sono state identificate posizioni di lavoro non conformi alle norme vigenti, con sanzioni e interventi amministrativi in corso.

Civitavecchia, 18 luglio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nella giornata di ieri, hanno eseguito un articolato servizio di controllo economico del territorio nelle aree di Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa, nell’ambito di un dispositivo sviluppato in aderenza ai Piani operativi della Guardia di Finanza e a valle delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attività, coordinata dal Gruppo di Civitavecchia, ha impegnato oltre 100 militari dei Reparti territoriali e aeronavali del Corpo. Al dispositivo hanno partecipato anche 3 unità navali e un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, impiegati nei controlli in ambito portuale e sulle imbarcazioni da diporto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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