Rifiuti abbandonati nuove foto-trappole sul litorale di Torricella

Da tarantinitime.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuove foto-trappole sono state installate sul lungomare e in aree interne di Torricella per contrastare l’abbandono di rifiuti. L’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli nel tentativo di ridurre gli sversamenti illeciti lungo il litorale e nelle zone più a rischio. L’installazione segue un precedente giro di vite e mira a individuare e sanzionare i responsabili di pratiche di smaltimento non autorizzato.

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Tarantini Time Quotidiano Nuovo giro di vite contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti a Torricella. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Turco ha disposto l’installazione di nuove foto-trappole sul lungomare e in alcune aree interne particolarmente esposte al fenomeno dello smaltimento illecito. L’obiettivo è intensificare il monitoraggio del territorio e individuare i responsabili dei conferimenti abusivi che continuano a compromettere il decoro urbano e l’ambiente, soprattutto nella zona marina. Le apparecchiature saranno affiancate dall’attività di controllo della Polizia Locale e consentiranno di raccogliere elementi utili per identificare i trasgressori, ai quali saranno applicate sanzioni amministrative elevate, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa nei casi più gravi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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